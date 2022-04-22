Экологам продемонстрировали установку по переработке древесно-кустарниковых отходов

Размещать такие отходы на полигонах ТКО неприемлемо, так как это приводит к значительному сокращению срока эксплуатации инфраструктуры и создает благоприятные условия для размножения различных грызунов. Зачастую нерадивые садоводы складируют ветки от плодовых деревьев и кустарников вдоль прибрежных защитных зон рек и озер, что приводит к их захламлению. Сжигание веток требует соблюдения строжайших мер противопожарной безопасности, к тому же при этом безвозвратно теряются их полезные свойства.