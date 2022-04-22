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Экологам продемонстрировали установку по переработке древесно-кустарниковых отходов

22 апреля 13:13
Фото: 1MI
На иглинском заводе представили образец веткоизмельчителя ИВА-600, который способен переводить древесные отходы в щепу.

Проблема переработки древесно-кустарниковых отходов существует давно и до настоящего времени не потеряла своей актуальности. Обрезки деревьев и кустарников образуются повсеместно — при проведении мероприятий по благоустройству населенных пунктов, при расчистке линейных объектов (линии электропередач, газопроводы и др.), в садоводческих коллективах и др.

Размещать такие отходы на полигонах ТКО неприемлемо, так как это приводит к значительному сокращению срока эксплуатации инфраструктуры и создает благоприятные условия для размножения различных грызунов. Зачастую нерадивые садоводы складируют ветки от плодовых деревьев и кустарников вдоль прибрежных защитных зон рек и озер, что приводит к их захламлению. Сжигание веток требует соблюдения строжайших мер противопожарной безопасности, к тому же при этом безвозвратно теряются их полезные свойства.

В настоящее время перспективным способом утилизации древесно-кустарниковых отходов является переработка их в щепу, которая может быть востребована для производства различных видов продукции.

Учитывая актуальность решения проблемы, АО «Иглинский весовой завод» разработал и в 2022 году изготовил опытно-промышленный образец веткоизмельчителя ИВА-600, который способен переводить древесные отходы в щепу.

На презентации, организованной предприятием в апреле 2022 года, с новым изделием смогли ознакомиться представители Министерства экологии РБ, Министерства земельных и имущественных отношений РБ, такие крупные предприятия как «Газпром газораспределение», ГУП «РЭС», и другие.

Участникам встречи была продемонстрирована работа опытного образца, который с видимой легкостью превращал в щепу ветки толщиной более 7 см.

Как отметил заместитель начальника Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Рустэм Мифтахов, инициатива по созданию производства установок по переработке древесно-кустарниковых отходов является одним из перспективных направлений в решении экологических проблем в республике. Создание таких установок, особенно мобильных, будет востребовано для органов местного самоуправления, так как это практичное и эффективное решение для очистки контейнерных площадок от веточной массы.

Отметим, внедрение таких технологий позволит достичь показателей результативности, которые установлены федеральным проектом «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Заводом планируется выпуск 1-й серии веткоизмельчителей уже в мае 2022 года.

#Новости#Экология#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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