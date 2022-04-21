Юрист рассказала о положенных безработным выплатах

Юрист отметила, что наиболее выгодно для сотрудника уволиться по сокращению или в связи с ликвидацией предприятия. Тогда положено выплачивать деньги за неиспользованный отпуск и выходное пособие, пишет iz.ru.
В случае оформления статуса безработного, в течение 14 дней после увольнения, ему полагается дополнительная компенсация в размере зарплаты. При увольнении по сокращения ему обязаны выплатить 2 ЗП в качестве выходного пособия.
Первые 3 месяца центр занятости выплачивает до 75% от его зарплаты, но в месяц он будет получать не более МРОТ (12 792 рубля). Следующие 3 месяца пособие составляет 60% от заработка, но максимум сокращается до 5000. Но в регионах есть специальные коэффициенты, увеличивающие размер пособия.
Пособие выплачивают полгода, за которые, предполагается, человек должен найти работу. По истечении этого срока выплаты прекращаются. Исключение составляют предпенсионеры — они могут получать выплаты дольше.