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Юрист рассказала о положенных безработным выплатах

21 апреля 15:24
Фото: pixabay.com
О возможных причинах увольнения и положенных компенсациях рассказала юрист по трудовому праву сервиса hh.ru Татьяна Нечаева.

Юрист отметила, что наиболее выгодно для сотрудника уволиться по сокращению или в связи с ликвидацией предприятия. Тогда положено выплачивать деньги за неиспользованный отпуск и выходное пособие, пишет iz.ru.

В случае оформления статуса безработного, в течение 14 дней после увольнения, ему полагается дополнительная компенсация в размере зарплаты. При увольнении по сокращения ему обязаны выплатить 2 ЗП в качестве выходного пособия.

Первые 3 месяца центр занятости выплачивает до 75% от его зарплаты, но в месяц он будет получать не более МРОТ (12 792 рубля). Следующие 3 месяца пособие составляет 60% от заработка, но максимум сокращается до 5000. Но в регионах есть специальные коэффициенты, увеличивающие размер пособия.

Пособие выплачивают полгода, за которые, предполагается, человек должен найти работу. По истечении этого срока выплаты прекращаются. Исключение составляют предпенсионеры — они могут получать выплаты дольше.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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