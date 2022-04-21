Власти одобрили масштабное строительство в центре Уфы рядом с культурными объектами

Проект планировки и межевания подготовила компания «Инвестгрупп». Учредителем ее является «Третий трест». В компании подтвердили Mkset, что будут застраивать вышеуказанный участок.
В настоящее время на территории расположены индивидуальные жилые дома, общежития и столовая БашГУ, административное здание. В квартале находятся объекты культурного наследия: главный дом усадьбы Козловых, дом Герасимовой и Контрольная палата.
Первая очередь строительства — жилой комплекс — уже возводится, говорится в постановлении. Всего там проектируется шесть многоэтажек жилой площадью в 19,9 тыс. кв. м с пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом на 219 машино-мест. При этом 10 частных жилых домов, а также гаражные боксы пойдут под снос.
Для обеспечения потребности в местах в детских садах застройщик спроектировал детский образовательный центр на 60 мест в пристрое к одному из домов. Школьники будут учиться в расположенной поблизости школе № 35.