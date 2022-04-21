mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти одобрили масштабное строительство в центре Уфы рядом с культурными объектами

21 апреля 12:54
Фото: 1mediainvest.ru
Мэрия утвердила проект планировки квартала, ограниченного улицами Заки Валиди, Аксакова, Пушкина и Гоголя, постановление об этом подписал глава администрации Ратмир Мавлиев.

Проект планировки и межевания подготовила компания «Инвестгрупп». Учредителем ее является «Третий трест». В компании подтвердили Mkset, что будут застраивать вышеуказанный участок.

В настоящее время на территории расположены индивидуальные жилые дома, общежития и столовая БашГУ, административное здание. В квартале находятся объекты культурного наследия: главный дом усадьбы Козловых, дом Герасимовой и Контрольная палата.

Первая очередь строительства — жилой комплекс — уже возводится, говорится в постановлении. Всего там проектируется шесть многоэтажек жилой площадью в 19,9 тыс. кв. м с пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом на 219 машино-мест. При этом 10 частных жилых домов, а также гаражные боксы пойдут под снос.

Для обеспечения потребности в местах в детских садах застройщик спроектировал детский образовательный центр на 60 мест в пристрое к одному из домов. Школьники будут учиться в расположенной поблизости школе № 35.

#Новости#Наталья Балыкова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48