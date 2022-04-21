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В центре Уфы на улице, которая должна стать местным Арбатом, из-под земли хлещет вода

21 апреля 06:11
Фото: скриншот видео
Очевидцы засняли как посреди дороги по улице Октябрьской революции разливается вода из недр земли и выложили зрелищное видео в соцсети 21 апреля.

Не совсем весенние, а аварийные ручьи, разлились по улице Октябрьской революции в самом центре Уфы. На видео можно лицезреть как из некого отверстия в дорожном полотне струится вода, Mkset уже выяснил ее происхождение.

Как пояснили в пресс-службе администрации Кировского района Уфы произошла утечка на сетях Уфаводоканала, предприятие в курсе происшествия.

Утечка будет устранена аварийными бригадами ГУП Уфаводоканал.пресс-служба Кировского района Уфы

Напомним, на улицу Октябрьской революции в центре Уфы у властей большие планы, которым немало лет. К 450-летию Уфы улицу, практически полностью застроенную историческими зданиями, намереваются сделать не только пешеходной, но и туристической. Не так давно Ольга Сарапулова, еще находясь в должности замруководителя Главархитектуры и советника главы Башкирии по организации общественных пространств говорила о планах срубить старые клены на данной улице. Что ждет клены после того как экс-чиновница покинула оба поста неизвестно.

Также висит в воздухе вопрос с расселением ряда домов по данной улице, а также с сохранностью уже расселенных исторически ценных домов, в которых прошлым летом орудовали мародеры.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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