В центре Уфы на улице, которая должна стать местным Арбатом, из-под земли хлещет вода

Напомним, на улицу Октябрьской революции в центре Уфы у властей большие планы, которым немало лет. К 450-летию Уфы улицу, практически полностью застроенную историческими зданиями, намереваются сделать не только пешеходной, но и туристической. Не так давно Ольга Сарапулова, еще находясь в должности замруководителя Главархитектуры и советника главы Башкирии по организации общественных пространств говорила о планах срубить старые клены на данной улице. Что ждет клены после того как экс-чиновница покинула оба поста неизвестно.