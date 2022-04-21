В центре Уфы на улице, которая должна стать местным Арбатом, из-под земли хлещет вода

Не совсем весенние, а аварийные ручьи, разлились по улице Октябрьской революции в самом центре Уфы. На видео можно лицезреть как из некого отверстия в дорожном полотне струится вода, Mkset уже выяснил ее происхождение.
Как пояснили в пресс-службе администрации Кировского района Уфы произошла утечка на сетях Уфаводоканала, предприятие в курсе происшествия.
Утечка будет устранена аварийными бригадами ГУП Уфаводоканал.пресс-служба Кировского района Уфы
Напомним, на улицу Октябрьской революции в центре Уфы у властей большие планы, которым немало лет. К 450-летию Уфы улицу, практически полностью застроенную историческими зданиями, намереваются сделать не только пешеходной, но и туристической. Не так давно Ольга Сарапулова, еще находясь в должности замруководителя Главархитектуры и советника главы Башкирии по организации общественных пространств говорила о планах срубить старые клены на данной улице. Что ждет клены после того как экс-чиновница покинула оба поста неизвестно.
Также висит в воздухе вопрос с расселением ряда домов по данной улице, а также с сохранностью уже расселенных исторически ценных домов, в которых прошлым летом орудовали мародеры.