В Президентской академии стартовало бесплатное обучение специалистов для работы в МФЦ

Работая по принципу «одного окна», МФЦ заметно экономят наши время и силы. Заменить паспорт, оформить документы на собственность, льготы или детские пособия можно всего за один визит. Многофункциональных центров по России уже несколько тысяч, сервис постоянно развивается и привлекает новых сотрудников. Например, сейчас на портале hh.ru размещено более 300 вакансий. Зарплаты — от 60 000 тысяч рублей.