В Нижнем Новгороде может появиться новая управляющая компания

При всем этом управляющие компании бывшего народного избранника продолжают собирать деньги с жителей Сормовского района. Местные жители сообщают, что квитанции сейчас приходят не от компании “УправдомЪ”, а от УК “Культура”. Но и последняя, по имеющимся сведениям, на 97% принадлежит все тому же Шумилкову.