РЭО запускает площадку поиска производителей оборудования из РФ по обращению с ТКО

Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев сказал, что проект «Знай Наших» превратится в консолидированную площадку по поиску нужного оборудования для инвесторов отрасли. Об этом информирует 360tv.ru.
Производители российского оборудования получат отличный маркетинговый инструмент. Он позволит найти клиентов, наладить полезные бизнес-контакты и сообщить о производстве целевой аудитории.
По словам Буцаева, свой реестр РЭО подготовил в рамках программы по импортозамещению зарубежного оборудования в сфере по обращению с отходами. Данные сведения оператор собирал планомерно довольно продолжительное время. В перечень включили 60 производителей, которые производят оборудование для доставки, сбора и накопления, обработки, утилизации, термического обезвреживания и размещения мусора.
Больше всего российских организаций в реестре представили в категории «Утилизация». Реестр нужен для того, чтобы заводы, которые работают в области обращения с отходами, без ущерба своим производственным процессам могли покупать оборудование, произведенное в России взамен зарубежного. Самих производителей в это неспокойное время важно поддержать. В новых экономических условиях им нужна бесплатная реклама. Площадка «Знай Наших» разработана специально для российских производителей. Благодаря ей инвесторы узнают об альтернативе импортного оборудования, пояснил Буцаев.
Российский экологический оператор провел аналитическое исследование рынка отечественных производителей оборудования отрасли. Оно нужно для выполнения поставленных целей национального проекта «Экология». Список указанных производителей разместят на сайте РЭО в особом разделе «Знай Наших».