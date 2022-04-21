Пять железных правил: как не потерять все сбережения во время кризиса

Но в этот раз события развивались более неожиданно. Так, через несколько минут после этого звонка уфимке позвонил еще один «банковской работник». Он сказал, что операция успешно отменена, но для полной безопасности нужно приехать в отделение банка, снять все средства с карты и переложить в другой банк, иначе их можно потерять. Женщине даже вызвали такси «за счет заведения», отвезли в банк, там она сняла деньги – и увезли в другой, где средства зачислили на чужой счет с помощью подставного сотрудника службы безопасности через банкомат под предлогом защиты.