Пять железных правил: как не потерять все сбережения во время кризиса

Примечательно, что расчет мошенников далеко не всегда строится на попытке убедить жертву действовать как можно быстрее. Как показывает практика, бывают ситуации и более продолжительного характера.
В этом смысле необычной, но уже хорошо известной схемой выглядит прием, опробованный на 47-летней жительнице Уфы. Начиналось все как обычно: звонок якобы из службы безопасности банка с верным указанием личных данных клиента. Разумеется, предупреждение о попытке несанкционированного снятия средств с просьбой уточнить реквизиты карты и СМС-код для отмены перевода. Казалось бы, все это уже было неоднократно — если жертва называла информацию, деньги со счета немедленно уходили мошенникам.
Но в этот раз события развивались более неожиданно. Так, через несколько минут после этого звонка уфимке позвонил еще один «банковской работник». Он сказал, что операция успешно отменена, но для полной безопасности нужно приехать в отделение банка, снять все средства с карты и переложить в другой банк, иначе их можно потерять. Женщине даже вызвали такси «за счет заведения», отвезли в банк, там она сняла деньги – и увезли в другой, где средства зачислили на чужой счет с помощью подставного сотрудника службы безопасности через банкомат под предлогом защиты.
Важно, что сам банк никакой ответственности за эту ситуацию не несет, поскольку наличные жертва получила в офисе банка, а о дальнейших целях на эти средства никто никому не сообщал.
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