mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин предложил стимулировать спрос на металлургическую продукцию России

21 апреля 15:02
Фото: фрагмент видео
Глава российского государства Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию отечественного производства. Президент предложил активно запускать долгосрочные проекты.

Путин назвал важным внутренний спрос, пишет RT. По мнению российского лидера, его необходимо поддерживать и стимулировать, существенно повышая объемы жилищного, коммерческого, промышленного и инфраструктурного строительства. В России следует наладить широкое производство товаров, в которых используют металлургическую продукцию.

По словам президента, в стране нужно запускать долгосрочные программы и проекты, эффект от которых будет потенциально ощутимым для экономики и всех субъектов.

Членам правительства Владимир Путин поручил разработку обновленной стратегии действий государства в ВТО в связи с санкциями. Подготовить ее Кабмин должен в срок до 1 июля текущего года.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48