Две коммунальные аварии в Уфе лишили холодной воды улицу в центре и часть Нижегородки

Произошла в Уфе сегодня и еще одна утечка, но уже в Нижегородке, по улице Смоленская, 1, которую в данный момент также ликвидируются. На той же улице без холодной воды остались дома под номерами 1, 1а и 1б. Неудобства ожидают большое количество домов по улице Инзерской, а если быть точнее то почти все. На улице Саляма без воды останется лишь один дом под номером 40а. Также какое-то время без воды проведут жители домов под номерами 32, 46, 36, 45, 45/1, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 40, 40а, 51 по улице Линейной.