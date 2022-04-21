Бывший глава отдела курской полиции приговорен к 13 годам колонии по делу о госизмене

В сообщении говорится о том, что приговором Курского областного суда Борзенков Д. А., ранее замещавший должность начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, признан виновным в совершении преступления. Об этом пишет RT.
Окончательно ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием заключения в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на один год.
Кроме того, Борзенкова лишили специального звания «подполковник полиции».