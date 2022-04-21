69% пользователей считают, что общаться в интернете проще, чем в реальной жизни

Исследование проведено в рамках социальной стратегии VK. В опросе приняли участие 1 356 респондентов в возрасте от 18 лет из 75 регионов России, выборка репрезентативна аудитории рунета.
ОК представили специальный портал на тему правил общения в сети с данными, полученными в результате опроса, а также комментариями экспертов: авторами подкастов «Супер бесит» и «Мужчина, вы куда», а также психологом проекта «Ты не одна». Он посвящен тому, как обозначить личные границы в социальных сетях и поддерживать экологичное общение с другими пользователями соцсетей.
В ходе опроса пользователи рассказали, что знакомиться в интернете значительно проще, чем в реальной жизни — так считают 69% респондентов. Особенно часто это отмечают мужчины (74% против 65% женщин). Кроме того, 42% опрошенных считают общение в соцсетях и мессенджерах безопаснее, чем в офлайн-мире. Ощущению безопасности способствует возможность прекратить диалог в любой момент (64%), заблокировать неприятных собеседников (57%), а также изучить страницу любого человека и понять его лучше (24%).
При этом больше всего при знакомстве или общении в мессенджерах и социальных сетях пользователи опасаются риска быть обманутыми мошенниками (53%), получить нежелательные сообщения (30%), столкнуться с преследованием в реальной жизни (14%), считают, что знакомится онлайн неприлично (11%) и опасаются травли (7%).
В категории самых неприятных сообщений от знакомых или незнакомых людей в топ-5 вошли: спам-рассылка с просьбой отправить денежные средства, фотографии интимного характера, реклама товаров и услуг, приглашения вступить в группы или подписаться, предложения познакомиться поближе.
Непрошеные фотографии интимного содержания — один из трех наиболее раздражающих факторов в личной переписке, особенно для женщин. 61% опрошенных девушек отметили этот пункт как неприятный, если фото приходят от знакомых, и 59% — если фото от незнакомых.
Ранее, в феврале 2022, ОК запустили обновленные способы защиты от нежелательного контента в личных переписках и Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного и корректного общения в соцсети. Теперь все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях автоматически определяются с помощью технологии нейросети и «размываются» в переписке. Получатели могут самостоятельно решить, открывать подобный контент или нет. Благодаря этому пользователи защищены от просмотра подобных изображений.
Половина опрошенных (51%) считает, что непристойные фото/видео отправляют психически нездоровые люди. Особенно части к этому мнению склоняются женщины (61%) и люди в возрасте 45-55 лет (59 и 57%). Но при этом 28% всех опрошенных считают, что такие сообщения — это развлечение, которые отправляют от скуки, и лишь 17% респондентов связывают эротические фото с желанием познакомиться.
68% женщин и 46% мужчин уверены, что нужно привлекать к ответственности пользователей, которые рассылают фотографии с интимными изображениями. 29% респондентов затруднились с ответом, и лишь 13% респондентов выступили против. В качестве наказания почти половина опрошенных (48%) предлагают наложить постоянную блокировку на пользователя, а 31% — временную.
В ответ на подобные сообщения лишь 14% продолжают диалог. 77% пользователей отвечают молчанием, и 9% действуют по-разному в зависимости от ситуации, поэтому затрудняются с ответом. Причем мужчины активнее вступают в переписку по сравнению с женщинами (21% против 7%). Среди тех, кто продолжает диалог, 32% пытаются донести до собеседника, что это неприемлемо, и 19% выражают гнев и негодование — особенно часто это делают женщины (45% против 28% мужчин). Превратить неловкость в шутку пытаются 28%, а перейти на вежливый диалог — 29%. Интересно, что именно мужчины больше пытаются переводить разговор в шуточное русло или просто вежливый диалог (32% мужчин против 28% женщин).
Более половины пользователей соцсетей (55%) указывают в настройках приватности, кто им может писать в личных сообщениях. 31% не делают этого, и 14% затрудняются с ответом.
ОК уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы противодействия мошенникам и нежелательным знакомствам. Ранее ОК запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. Нейросеть оценивает тексты и изображения в комментариях на наличие токсичного содержания, после чего выдает оценку модераторам для проверки.