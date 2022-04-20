В интервью корреспондентам RT эксперт назвал запрет преступлением, которое возрождает фашизм. Санду постоянно втягивает возглавляемую ею страну в орбиты Румынии и Европейского союза, констатировал Кнутов.
«Она фактически выполняет то, что на сегодняшний день делает блок НАТО и западные страны, — полагает военный историк. — Эти действия направлены на реабилитацию нацизма на территории Молдавии».
Кнутов назвал положительным моментом непринятие такого подхода молдавским народом. Граждане категорически отказываются поддерживать решение Санду, невзирая на тот факт, что подавляющее большинство парламентариев придерживаются иной точки зрения, заявил военный историк. Речь идет здесь однозначно о попытке навязать государству нацистские идеи, резюмировал Кнутов.