Власти Уфы утвердили дату последнего звонка в школах

Организацией мероприятия займется соответствующий комитет, которым руководит вице-мэр столицы Сергей Кожевников. Между тем, главы районов города, МЧС, МВД, центр общественной безопасности и пожарная охрана должны будут разработать меры обеспечения безопасности во время проведения мероприятия.