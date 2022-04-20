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Власти Уфы утвердили дату последнего звонка в школах

20 апреля 07:39
Фото: 1MI
Последний звонок для 11-х классов в Уфе был утвержден сегодня мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стала известна дата проведения последнего звонка в Уфе для учащихся 11-х классов. Так, согласно распоряжению мэра города, мероприятие состоится в среду 25 мая.

Организацией мероприятия займется соответствующий комитет, которым руководит вице-мэр столицы Сергей Кожевников. Между тем, главы районов города, МЧС, МВД, центр общественной безопасности и пожарная охрана должны будут разработать меры обеспечения безопасности во время проведения мероприятия.

Напомним, что на территории Башкирии в дни последнего звонка запрещена розничная торговля спиртным.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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