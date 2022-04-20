В Уфе сотрудник салона связи сливал базы с данными абонентов за 3-4 тысячи рублей

По версии следствия, молодой человек в период своей работы в одном из уфимских салонов связи предоставлял данные по детализации телефонных соединений абонентов третьей стороне. Отмечается, что делал он это не безвозмездно — цена каждой детализации составляла от трёх до четырёх тысяч рублей.