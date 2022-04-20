В Башкирии объявили о начале пожароопасного сезона

Стало известно о начале пожароопасного сезона в Башкирии. Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства республики, из-за установления устойчивых плюсовых температур пожароопасный сезон был открыт еще 15 апреля.
Так, согласно данным на 11 апреля было зафиксировано 9 термических точек на площади 171 га. Первый природный пожар в текущем году был зафиксирован 19 апреля в Баймакском районе, в 7 километрах от села Ишберда.
Напомним, что в апреле прокуратура Башкирии объявила предостережение главе министерства из-за природных пожаров в 2021 году. В частности, надзорное ведомство заявило, что в Минлесхозе нет необходимого количества оборудования для тушения лесных пожаров, также имеет место быть высокий износ техники. К слову, прокуратура не в первый раз обращает внимание на проблему природных пожаров. Так, в июне надзорное ведомство обнаружило нарушение в центре тушения лесных пожаров. Уже тогда 71 единица техники оказалась в изношенном состоянии и уже тогда прокурор потребовал от Минлесхоза республики устранить нарушения.
Отметим, что в 2021 году, по данным прокуратуры, было зафиксировано 480 лесных пожаров на общей площади 15 959 га, что значительно превышает показатели 2020 года — 172 пожара на площади 5 699 га.
Действительно, природные пожары в прошлом году стали большой проблемой для жителей. В частности, ситуация доходила до эвакуации деревень и сел, а также детей из детских лагерей, о помощи жителей в тушении пожаров просили главы районов, к слову, откликнулось на призывы множество волонтеров. Помимо этого, от отчаяния или усталости жители региона в Баймакском районе провели мусульманский обряд истиска-намаз — мольба о дожде, однако дождь, действительно, пошел.
В прошлом году первый пожар был зафиксирован еще в апреле, тогда Госкомитет по ЧС сообщал о 9 очагах лесных пожаров в Абзелиловском, Белокатайском, Бирском, Кугарчинском и Учалинском районах. После чего, в мае их число увеличилось до 47. На пожары в Хайбуллинский район также выезжал и глава Башкирии Радий Хабирова. Локализовать все очаги лесных пожаров удалось лишь к 1 сентября.