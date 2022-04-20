Уфимец пожаловался на «ужасную» давку по утрам в общественном транспорте

Житель Уфы пожаловался в социальных сетях на «ужасную» давку в салоне автобуса № 110с. Свои слова автор подкрепил фотографией, на которой видно, что в салоне и яблоку негде упасть.
Так, автор публикации сообщает, что битком автобус был набит уже к 7:40 утра, а именно у остановки гипермаркета «Окей».
— Автобус был набит битком, давка была ужасная, при этом время был 7:40, люди к 8 едут на работу, а потом нас ругают, почему мы опаздываем, — пишет уфимец.
Кроме того, у автора возникает вопрос: «Ковид закончился, теперь можно и так ездить?». Между тем, надпись на табло заботливо напоминает надеть маску.