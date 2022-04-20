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Уфимец пожаловался на «ужасную» давку по утрам в общественном транспорте

20 апреля 07:25
Фото: соцсети
Недовольство жителя Уфы вызвала ситуация с автобусом маршрута 110с, который к 8 утра был набит битком пассажирами.

Житель Уфы пожаловался в социальных сетях на «ужасную» давку в салоне автобуса № 110с. Свои слова автор подкрепил фотографией, на которой видно, что в салоне и яблоку негде упасть.

Так, автор публикации сообщает, что битком автобус был набит уже к 7:40 утра, а именно у остановки гипермаркета «Окей».

— Автобус был набит битком, давка была ужасная, при этом время был 7:40, люди к 8 едут на работу, а потом нас ругают, почему мы опаздываем, — пишет уфимец.

Кроме того, у автора возникает вопрос: «Ковид закончился, теперь можно и так ездить?». Между тем, надпись на табло заботливо напоминает надеть маску.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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