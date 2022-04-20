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Россиянам дали рекомендации по выбору безопасного для диабетиков пасхального кулича

20 апреля 15:42
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог рассказала россиянам, страдающим сахарным диабетом, какие ингредиенты в пасхальном куличе следует избегать, и чем их можно заменить.

В ходе беседы с журналистом News.ru врач по спортивной медицине

Ирина Писарева отметила, что главными безвредными ингредиентами, которые помогут избежать риска развития осложнений диабета, являются мука грубого помола и заменители сахара.

Самыми безопасными сахарозаменителями являются стевия и эритрит. Эти натуральные подсластители не нанесут вреда организму человека, поскольку они не влияют на уровень сахара в крови и имеют практически нулевой гликемический индекс. При этом эритрит можно подвергать термической обработке и использовать в выпечке, вкусовые качества останутся высокими, а вредные вещества не выделятся, подчеркнула Ирина Писарева.

Также следует заменить привычную домохозяйками пшеничную муку высшего сорта на муку льняную или кукурузную грубого помола. Медик заметила, что выпечка в таком случае получится более плотной и не такой воздушной, однако она будет безвредна и не приведет к увеличению глюкозы в крови.

«Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука, — прокомментировала врач.

Ранее рекомендации диабетикам также дала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, пасхальный кулич не является абсолютно полезным продуктом питания. При приготовлении кулича дома следует избегать использование маргарина, а при выборе праздничного лакомства в магазине следует покупать ту выпечку, в составе которой нет комбинированных жиров и пальмового масла.

Также врач посоветовала людям, обладающим лишним весом, употребить за праздничным сортом не более одного кусочка, а людям с диабетом рекомендовано вовсе отказаться от пасхального хлеба.

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