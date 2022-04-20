Россиянам дали рекомендации по выбору безопасного для диабетиков пасхального кулича

Ирина Писарева отметила, что главными безвредными ингредиентами, которые помогут избежать риска развития осложнений диабета, являются мука грубого помола и заменители сахара.
Самыми безопасными сахарозаменителями являются стевия и эритрит. Эти натуральные подсластители не нанесут вреда организму человека, поскольку они не влияют на уровень сахара в крови и имеют практически нулевой гликемический индекс. При этом эритрит можно подвергать термической обработке и использовать в выпечке, вкусовые качества останутся высокими, а вредные вещества не выделятся, подчеркнула Ирина Писарева.
Также следует заменить привычную домохозяйками пшеничную муку высшего сорта на муку льняную или кукурузную грубого помола. Медик заметила, что выпечка в таком случае получится более плотной и не такой воздушной, однако она будет безвредна и не приведет к увеличению глюкозы в крови.
«Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука, — прокомментировала врач.
Ранее рекомендации диабетикам также дала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, пасхальный кулич не является абсолютно полезным продуктом питания. При приготовлении кулича дома следует избегать использование маргарина, а при выборе праздничного лакомства в магазине следует покупать ту выпечку, в составе которой нет комбинированных жиров и пальмового масла.
Также врач посоветовала людям, обладающим лишним весом, употребить за праздничным сортом не более одного кусочка, а людям с диабетом рекомендовано вовсе отказаться от пасхального хлеба.