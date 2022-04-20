РЭО выработал меры поддержки для сферы обращения с ТКО в новых реалиях

Эксперт пояснил, что по 89-ФЗ субъект вправе в срок до одного года передать функции регоператора муниципальному предприятию или выбрать регоператора из соседней зоны деятельности. РЭО выработал законопроект, предусматривающий возможность наделения такими полномочиями не только вышеуказанных лиц, но и любого регионального оператора без прохождения конкурсных процедур на срок до одного года.