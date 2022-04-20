Ребенок застрял на заборе школы в Уфе из-за отсутствия нормальной дороги

Жительница Демского района Уфы стала свидетельницей того, как ребенок застрял на заборе, который ограждает школу № 132. По ее словам, ворота заборы школы со стороны улицы Кинельская закрыты, и дети, желая сократить расстояние от школы до дома, перелезают через забор. Однако, как показало сегодняшнее происшествие, не у всех это получается осуществить успешно. Более того, по словам местных жителей, улица Кинельская сегодня очень грязная, и пройти по ней невозможно.
Жительница района сообщила, что она и еще одна женщина, которая стала свидетелем инцидента, «кое-как» сняли мальчика с забора и задали ряд вопросов родителям учеников школы № 113.
Родители детей, которые ходят в школу по этой улице, да и сами родители, вы что молчите? Почему администрация школы не откроет калитку? Почему не обращаетесь в администрацию района, чтобы она сделала дорогу? Ведь нет ни освещения, ни дороги.автор поста
С этими же вопросами Mkset обратился в пресс-службу администрации Демского района Уфы, корреспонденту пообещали в скором времени предоставить ответы администрации.
Отметим, что в прошлую пятницу Mkset писал о странном штыре посреди дороги у другой школы в том же Демском районе, прикрытом кирпичом. Буквально через несколько часов штырь был срезан, о чем власти уведомили издание.
UPD. Пресс-служба администрации Демского района предоставила комментарий по данной ситуации.
– В рамках постановления Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» каждое общеобразовательном учреждении нашего района имеется паспорт антитеррористической безопасности, утвержденные комиссионно органами безопасности. Школе №132, комиссией было указано закрыть данную калитку, в связи с тем что в техническом паспорте учреждения калитка не предусмотрена в этом месте. Отметим, что на сегодняшний идет проектирование реконструкции данной школы, в рамках которой запланировано строительство освещенного тротуара вдоль улицы Кинельской. Также запланировано включить в проект обустройство тротуара между школой и детским садом №74. Отметим, что путь через закрытую калитку для детей - не единственный, имеется обходной тротуар с освещением. Рекомендуем пока пользоваться этим путем. Про очистку прилегающей территории сообщаем, что как только подсохнет земля, будет проведен масштабный субботник, – пояснили в администрации района.