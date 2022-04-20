Минтруда Башкирии: арестованное имущество не будут учитывать при назначении пособий

Напомним, что помимо дохода семьи учитывается и имущество в собственности членов семьи, которое может стать основанием для отказа в назначении той или иной выплаты. Однако ранее многие потенциальные получатели финансовой поддержки от государства сетовали на то, что при оценке нуждаемости семьи в назначении тех или иных «детских» выплат учитывают и то имущество, которое находится под арестом или же и вовсе, снято с учета, но по неким причинам при проверке ведомством учитывается, вследствие чего в выплатах им отказывают. Пообещали в ведомстве также не учитывать и автомобили, которые многодетные семьи получают от государства в качестве поддержки.