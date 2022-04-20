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Минтруда Башкирии: арестованное имущество не будут учитывать при назначении пособий

20 апреля 11:54
Фото: 1MI
Речь идет о комплексной оценке — нуждается ли семья в назначении мер социальной поддержки, а именно в выплатах на детей, сообщила пресс-служба Минтруда Башкирии 20 апреля.

В министерстве труда и социальной защиты населения Башкирии сообщили, что с первого апреля нынешнего года автомобили и имущество граждан, которые находятся под арестом, не будут учитывать при назначении выплат на детей. Речь идет о комплексной оценке благосостояния семьи, которую проводят для того, чтобы понять, нуждается ли та или иная семья в назначении выплат на их детей.

Напомним, что помимо дохода семьи учитывается и имущество в собственности членов семьи, которое может стать основанием для отказа в назначении той или иной выплаты. Однако ранее многие потенциальные получатели финансовой поддержки от государства сетовали на то, что при оценке нуждаемости семьи в назначении тех или иных «детских» выплат учитывают и то имущество, которое находится под арестом или же и вовсе, снято с учета, но по неким причинам при проверке ведомством учитывается, вследствие чего в выплатах им отказывают. Пообещали в ведомстве также не учитывать и автомобили, которые многодетные семьи получают от государства в качестве поддержки.

Теперь же, с 1 апреля 2022 года арестованное имущество при назначении детских выплат обещают не учитывать, речь идет о назначении пособий на детей с 3 до 7 лет, пособие на детей с 8 до 16 лет, а также о выплатах беременным женщинам, которые встали на учет в женской консультации на ранних сроках беременности.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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