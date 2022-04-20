Минобр Башкирии попросил депутатов защитить учителей от мытья заборов и учета собак

Примечательно, что на обсуждение наболевший, во всяком случае для учителей, вопрос вынес министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Чиновник заявил, что на учителей возложено слишком много нагрузки, которая не связана с обучением детей и призвал освободить их от нее. По его словам, обращенным к депутатам, если учителей не защитят чиновники, то их будет некому защитить.