Минобр Башкирии попросил депутатов защитить учителей от мытья заборов и учета собак

История о том, насколько педагоги в школах и прочих учреждениях образования перегружены бумажной и другой работой, мало связанной с образовательным процессом получила огласку на парламентских слушаниях в Госсобрании Башкирии, которые состоялись сегодня, 20 апреля.
Примечательно, что на обсуждение наболевший, во всяком случае для учителей, вопрос вынес министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Чиновник заявил, что на учителей возложено слишком много нагрузки, которая не связана с обучением детей и призвал освободить их от нее. По его словам, обращенным к депутатам, если учителей не защитят чиновники, то их будет некому защитить.
Среди такой нагрузки министр назвал разного рода запросы, которые исходят в том числе и от властей, например об организации участия учащихся в каких-либо мероприятиях, которые не предусмотрены учебным планом.
Доходит до абсурда. Например, учителей хотят привлечь к помывке забора на красной линии улицы, директоров просят фотографировать автомобили вокруг школ, считать количество бродячих собак.Айбулат Хажин
Хажин посетовал и на то, что данная весьма странная и далеко не педагогическая деятельность никак не оплачивается, и учителя вместо своих прямых обязанностей занимаются выполнением «личных просьб».
Сообщил Айбулат Хажин и о том, что Минобр Башкирии сообщает в федеральное министерство образования и уже там, в федеральном Минобре принимают какие-то меры для того, чтобы избавить школы от подобных неоднозначных просьб.