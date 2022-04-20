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Глава Башкирии в 2021 году заработал на 1 млн рублей больше, чем в предыдущем

20 апреля 12:59
Фото: Сайт главы РБ
Доход Радий Хабирова составил почти 7,3 млн рублей, следует из его декларации. Документ опубликован на сайте главы региона.

Годом ранее руководитель республики заработал 6,22 млн рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров в 2021 году получил доход в размере 7,29 млн руб., следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте руководителя региона.

Перечень имущества, которое находится в собственности и пользовании семьи главы региона, не изменился. Так, сам Радий Хабиров по-прежнему владеет участком земли площадью 913 кв. м, жилым домом в 82,5 «квадратов» и гаражом. В собственности Каринэ Хабировой все те же две квартиры площадью 52,4 и 140,8 кв. м.

Глава региона, его супруга и двое несовершеннолетних детей пользуются квартирой площадью в 79,9 «квадратов» и госдачей площадью 444,8 кв. м.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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