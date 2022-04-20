Глава Башкирии в 2021 году заработал на 1 млн рублей больше, чем в предыдущем

Перечень имущества, которое находится в собственности и пользовании семьи главы региона, не изменился. Так, сам Радий Хабиров по-прежнему владеет участком земли площадью 913 кв. м, жилым домом в 82,5 «квадратов» и гаражом. В собственности Каринэ Хабировой все те же две квартиры площадью 52,4 и 140,8 кв. м.