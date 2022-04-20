mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии раскрыл секреты отношений с супругой Каринэ

20 апреля 07:51
С чего начинает сообщения для своей супруги Радий Хабирова, по каким поводам дарит цветы, а также о семейных традициях. Об этом глава региона рассказал на встрече со студентами БГУ.

Глава башкирии раскрыл секреты отношений с супругой Каринэ. Так, Радий Хабиров все сообщения, адресованные к жене начинает со слов «милая», а в годовщину знакомства преподносит букет цветов. Как сообщил глава региона на встрече со студентами Института права БГУ, это уже стало небольшой семейной традицией.

Кроме того, глава отмечает, что раньше каждый вечер супруги проводили за чтением книги «Мастер и Маргарита».

— Сейчас ввиду моей занятости это не всегда получается. Мы стараемся все делать вместе и отдыхать вместе, мы бережем свою любовь, традиции в этом плане очень сильно работают на укрепление отношений, — приводит слова Радия Хабирова издание «Башинформ».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48