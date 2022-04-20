Глава Башкирии раскрыл секреты отношений с супругой Каринэ

— Сейчас ввиду моей занятости это не всегда получается. Мы стараемся все делать вместе и отдыхать вместе, мы бережем свою любовь, традиции в этом плане очень сильно работают на укрепление отношений, — приводит слова Радия Хабирова издание «Башинформ».