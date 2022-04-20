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Борисов: ОПК РФ обеспечивает армию страны высокоточным оружием

20 апреля 10:00
Фото: pxhere.com
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации (ОПК РФ) успешно обеспечивает потребности армии страны в высокоточном оружии, позволяющем эффективно достигать всех обозначенных целей. С соответствующим заявлением выступил вице-премьер-министр РФ Юрий Борисов.

Начиная с 2011 года, все госпрограммы вооружения были ориентированы на создание и массовое поступление в российские войска высокоточного оружия. Корреспонденты RT пишут о ежегодном росте производственных возможностей ОПК РФ.

По словам Борисова, практически все подводные и надводные корабли ВМФ России оснащены сегодня крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Дизельные подводные лодки проекта 636.3 весьма эффективно используют эти ракеты из акватории Черного моря, отметил вице-премьер.

Таким образом, можно достичь почти любой точки на территории Украины и поразить нужный объект военной инфраструктуры, резюмировал Юрий Борисов.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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