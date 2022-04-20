Борисов: ОПК РФ обеспечивает армию страны высокоточным оружием

Начиная с 2011 года, все госпрограммы вооружения были ориентированы на создание и массовое поступление в российские войска высокоточного оружия. Корреспонденты RT пишут о ежегодном росте производственных возможностей ОПК РФ.
По словам Борисова, практически все подводные и надводные корабли ВМФ России оснащены сегодня крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Дизельные подводные лодки проекта 636.3 весьма эффективно используют эти ракеты из акватории Черного моря, отметил вице-премьер.
Таким образом, можно достичь почти любой точки на территории Украины и поразить нужный объект военной инфраструктуры, резюмировал Юрий Борисов.