Власти Уфы из-за ремонтных работ перекроют несколько дорог до сентября 2022 года

Далее, с 20 апреля до 19 сентября этого года ограничения будут действовать на улице Кемеровская, на участке от Комарова и до Новоалександровского шоссе, а также на Новоалександровском шоссе — от улицы Кемеровской до Губкина. Городские власти уточняют, что движение будет перекрываться по ½ проезжей части.