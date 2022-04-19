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Власти Уфы из-за ремонтных работ перекроют несколько дорог до сентября 2022 года

19 апреля 16:01
Фото: 1MI
Улица Кемеровская, Новоалексеевское шоссе и проспект Салавата Юлаева будут частично перекрыты до 19 и 30 сентября соответственно, а улица Новороссийская — до 30 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Уфе движение на трех дорогах будет перекрыто более чем на 4 месяца. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, с 20 апреля и до 30 августа движение по улице Новороссийской на участке от улицы Центральной и до автодороги Дема-Затон, будет ограничено. В частности, перекрывать движение власти намерены по ½ проезжей части, а полное перекрытие дороги будет проводиться поквартально.

Далее, с 20 апреля до 19 сентября этого года ограничения будут действовать на улице Кемеровская, на участке от Комарова и до Новоалександровского шоссе, а также на Новоалександровском шоссе — от улицы Кемеровской до Губкина. Городские власти уточняют, что движение будет перекрываться по ½ проезжей части.

Кроме того, с 22 апреля по 30 сентября 2022 года, власти предупреждают об ограничении движения по проспекту Салавата Юлаева на участке от Октябрьской революции и до улицы Мингажева. Перекрывать движение намерены по одной полосе.

В городской администрации отмечают, что ограничения связаны с проведением ремонтных работ, которые, могут быть завершены раньше указанных сроков.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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