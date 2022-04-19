В Уфе осудили посредника при передачи взяток «золотому гаишнику» Ильдусу Шайбакову

В Уфе признали виновным мужчину, который являлся посредником в передачи взятке начальнику МРЭО ГИБДД Ильдусу Шайбакову. Как уточняет пресс-служба СК Башкирии, уфимцу были предъявлены обвинения по части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Известно, что осужденный являлся инструктором одной из уфимских автошкол и на протяжении двух лет лично передавал денежные средства Ильдусу Шайбакову за оказание содействия в получении водительских прав без сдачи экзаменов. Так, удостоверение получили три курсанта и заплатили за это по 30 тысяч рублей, из которых по 2 тысячи инструктор оставлял себе.
Между тем, суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. В законную силу приговор пока не вступил. К слову, подсудимый свою вину признал в полном объеме.
Напомним, что в январе этого года 5 лет условно получил еще один инструктор автошколы. 53-летнего мужчину признали виновным за посредничество при передачи взятки уже заместителю начальника МРЭО ГИБДД, который, к слову, находится в СИЗО по уголовному делу.
Уголовное дело в отношении Ильдуса Шайбакова, его заместителя и еще 5 сотрудников было возбуждено в августе 2021 года. С тех пор начальник МРЭО ГИБДД находится в розыске. Тем временем, в декабре прошлого года глава СКР по Башкирии заявлял, что отсутствие Шайбакова существенно не влияет на ход следствия, а уже в апреле сообщил, что подозреваемый от правосудия не скроется и «рано или поздно будет задержан».