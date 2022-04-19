В России упростили процедуру подтверждения нулевого НДС для экспортеров

Текущими правилами предусмотрено, что, обосновывая применение нулевой ставки НДС, экспортер должен представить пакет документов в бумажном виде, включая декларацию на продукцию и заключенный контракт. С принятием нового закона появится возможность представлять всю необходимую информацию в электронном виде, в том числе сведения из декларации и контракта.