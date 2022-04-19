В Башкирии отменят штрафы за торговлю фруктами из сада в качестве антикризисной меры

Штраф за стихийную торговлю для граждан в настоящее время составляет от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч. За повторные правонарушение суммы существенно возрастают.