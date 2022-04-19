Татьяна Минеева поддержала выделение средств потерявшим работу жителям Москвы

Сергей Собянин написал в блоге, что программа облегчит переход работников из одной компании в другую. Кроме этого, люди, которые находятся в простое, смогут увеличить свой доход, состоящий на данный момент только из компенсации работодателя: их смогут привлекать к дополнительной работе, к примеру ремонту оборудования.