Советник мэра Уфы по ЖКХ Вадим Беляков покинул должность спустя восемь месяцев

— Диалог — это та ситуация, которая должна быть. Если его не будет, то надо готовиться к тому, что люди устанут просить диалога, требовать, и будут предпринимать другие меры. То, что так происходит, — это 100% на ответственности органов власти, — заявлял Беляков.