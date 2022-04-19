Новое пособие, земля для депутата и колония для экс-чиновника: Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. На пособие могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Так, сумма выплат будет составлять 50% от детского прожиточного минимума — 5 339 рублей. В случае, если указанная сумма не превышает прожиточный минимум, то выплаты могут быть увеличены на 75% или на 100%, в зависимости от доходов семьи.
Компания «Агидель-Инвестстрой», принадлежащая депутату Горсовета Филюсу Ишбулатову, без торгов получила землю в центре Уфы, а именно на пересечении улиц Чернышевского и Султанова. Сообщается, что на территории в 4, 2 тысячи квадратных метров расположится новый жилой комплекс компании. Наряду с этим одним из обязательств со стороны застройщика является предоставить 24 квартиры обманутым дольщикам в других жилых комплексах.
Глава Башкирии присвоил озеру Талкас охранный статус. Отныне на данной территории запрещены поиск и добыча полезных ископаемых, сообщается в документе на сайте правовой информации.
Экс-чиновника Минземимущества в Иглинском районе приговорили к 3,6 годам колонии. Виталия Карпова суд признал виновным в превышении должностных полномочий. По мнению следствия и суда, мужчина в конце 2017 года заключил договоры аренды на земли площадью более 46 гектаров в Иглинском районе. Предполагалось, что их застроит жильем ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ», но в документах была предусмотрена лазейка — в договорах была предусмотрена возможность передачи прав и обязанностей третьим лицам.
Жители Башкирии остались недовольны тем, что экс-министр здравоохранения Башкирии был приставлен к ордену «Пирогова». Так, Максима Забелина в социальных сетях поздравил глава региона и отметил, что чиновник данной награды достоин, похвалил за работу в пандемию и назвал «настоящим врачом и мужчиной». Однако не все комментаторы под постом оказались солидарны с главой республики — немалая часть жителей республике описывала в комментариях несколько иное видение ситуации «на земле».