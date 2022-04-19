Новое пособие, земля для депутата и колония для экс-чиновника: Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. На пособие могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Так, сумма выплат будет составлять 50% от детского прожиточного минимума — 5 339 рублей. В случае, если указанная сумма не превышает прожиточный минимум, то выплаты могут быть увеличены на 75% или на 100%, в зависимости от доходов семьи.