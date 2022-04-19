mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Народ не видит»: почему жители Башкирии не обрадовались ордену Пирогова для Забелина

19 апреля 11:29
Фото: 1MI
Глава Башкирии опубликовал у себя в соцсети пост-поздравление Максима Забелина с получением негласно называемой высшей медицинской награды в РФ, но не все комментаторы разделили радость чиновников. Mkset изучил мнение жителей по этому поводу

Еще несколько недель назад стало известно о том, что уже бывшего министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, который отправился на повышение, представили к так называемой высшей государственной награде в сфере медицины — ордену имени Пирогова. Вчера Максим Васильевич орден получил, о чем глава Башкирии Радий Хабиров и рассказал на своей странице в соцсети.

Хабиров поздравил Забелина и отметил, что чиновник данной награды достоин, похвалил за работу в пандемию и назвал «настоящим врачом и мужчиной». Однако не все комментаторы под постом оказались солидарны с главой республики, хотя надо признать, нашлись и те, кто Забелина хвалил. Однако немалая часть жителей республике описывала в комментариях несколько иное видение ситуации «на земле».

Так, жительница Башкирии Катерина Матвеева рассказала о том, что происходит в приемном покое больницы РЖД в уфимском Затоне. Несмотря на то, что данная больница не находится в ведении регионального минздрава, разве это волнует человека, чей близкий столкнулся с проблемами в больнице?

Женщина написала, что награда — это хорошо, но посетовала на то, что «три часа в приемном покое РЖД больницы в Затоне человек с подозрением на инфаркт провёл». Однако, с ее слов, после неоднократных обращений все-таки был переведен в кардиоцентр, который как раз-таки находится в ведении минздрава.

Отношение такое, как будто привезли к ним домой. Безразличное. Наплевательское. Бардак. Но с порога берут мазок на ковид, молодцы. А то что сами без масок или они спущены на подбородок — это ерунда… При инфаркте ведь главное мазок взять, это первая помощь.Катерина Матвеева

Другой комментатор Александр Давгань написал коротко, ясно и безоценочно — «Кармаскалинский район, роддом закрыли».

Жительница Башкирии Любовь Кобякова заявила, что «в медицине „у вас“ огромные дыры».

У отца Любови Кобяковой, как рассказала она сама, обнаружили рак желудка, мужчина лежал в Кушнаренковской ЦРБ около недели, а затем его отправили домой и дали направление в Уфу в онкоцентр на Шафиева. Со слов Кобяковой, за месяц ожидания «рак прогрессировал до четвертой степени». Больного отправили в больницу в деревне Карачай-Елга, но качество ухода за мужчиной и состояние его здоровья остается, со слов Кобяковой, неизвестным.

Женщина иронично «поблагодарила» чиновников за то, что ей и ее семье пришлось пережить.

Сотый раз убеждаюсь, медицина в нашей стране небесплатная. Сестра двоюродная лечилась в онкоцентре на Шафиева, заплатили немало — вылечили. Нету денег — идите-ка куда подальше. СПАСИБО.Любовь Кобякова

Гульсина Фандузовна рассказала о том, как «ждала ответа по номеру 122 полчаса, но так и не дождалась результата». Пожаловалась она и на то, что в 44-й поликлинике в Уфе «каждый раз меняются врачи и отправляют за получением платных медицинских услуг». Со слов женщины, ее мужу полгода не могут поставить диагноз, а участковый врач якобы просит закрыть больничный.

Николаев Николай в комментариях был краток — «Кому ордена, а диабетики ищут лекарства, мы в Москве ищем, хотя положен бесплатно».

Другая пользовательница соцсетей Ирина Шахринова сообщила в комментариях у Радия Хабирова о том, что в Бирске уже несколько лет нет окулиста. «Куда идти, к кому обращаться? Один раз в неделю по субботам приезжает до обеда, по моему, и всё. Город то немаленький», — задается она вопросом.

Миляуша Гареева недоумевает, почему же в Илишевском районе закрыли роддом.

Зачееем??? Сколько женщин час едут в город.Несколько часов надо трястись в машине с животом. Будьте благоразумным, откройте роддом.Миляуша Гареева

Олеся Малахова посетовала на то, что записать ребенка двух лет к узкому специалисту в Уфимском районе «просто нереально».

Поликлиника на улице Цюрупы, 55. Один в отпуске, другой на выездах в военкомат. И только один принимает и детей, и взрослых. Детей до года во вторник, а после года в четверг (только 1 раз в неделю и до 3 часов). Психиатра вообще сейчас не пройти, в отпуске врач и больше никого. Наведите порядок, пожалуйста. Как попасть с ребенком к неврологу, окулисту и т. д.?Олеся Малахова

Пользователь под интересным ником «Уфа Проспект-Октября» поинтересовался, как получить прививку от клещевого энцефалита для детей?

В поликлинике (проспект Октября 22/2 Уфа) сказали, что выделили 20 штук и их уже раздали.пользователь Уфа Проспект Октября

Фаина Кириллова написала, что модернизация — это, может, и хорошо, но к врачам не записаться.

У нас из Учалов больных возят в Белорецк, и инсультников, и инфарктников не довозят, умирают, не доезжая, беременные едут на УЗИ — несколько случаев было, когда попадали в аварию. Забелин как министр может и хорош, но народ этого пока не видитФаина Кириллова

Айгуль Чембарисова и вовсе поинтересовалась у главы Башкирии, «почему минздрав постоянно обманывает».

Я по поводу лекарственного обеспечения, мне они отписались что 14 апреля дали разнарядку на обеспечение лекарственного препарата в Башфармацию, а в итоге я вчера звонила, на что Башфармация ответила что нет ни письма, ни электронки. Мы уже с ноября месяца бьёмся за этот препарат, так как он жизненно необходим, почему такая безответственность?Айгуль Чембарисова

Дмитрий Черкасов, как и другие отметившиеся в комментариях мужчины, был краток и написал следующее — «А я считаю, что не заслужил. Диабетики без лекарств».

Отметим, что за время нахождения Максима Забелина на посту министра здравоохранения Башкирии «медицинских» уголовных дел было возбуждено немало. Тут и громкое дело заместителя главного врача РКБ имени Куватова, которая решила не оперировать в Уфе женщину с мертвым плодом, а отправила ее в Нефтекамск, а по пути туда женщина скончалась от сепсиса. До этого, в самом начале пандемии коронавируса, на всю Россию прогремела история с объявлением карантина после вспышки коронавируса в той же РКБ имени Куватова, после объявления карантина в которой из окон бежал административный персонал, которому полагалось быть на карантине.

Если копнуть глубже в прошлое, то можно вспомнить и «вой и скрежет зубов» по поводу Салаватского роддома. Впрочем, далеко в прошлое за громкими медицинскими скандалами ходить не надо, одной из последних популярнейших тем была забастовка медиков скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, а прошлым летом происходили и смертельные ДТП с работниками скорой помощи, которые, как выяснилось, серьезно перерабатывали.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48