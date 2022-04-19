«Народ не видит»: почему жители Башкирии не обрадовались ордену Пирогова для Забелина

Поликлиника на улице Цюрупы, 55. Один в отпуске, другой на выездах в военкомат. И только один принимает и детей, и взрослых. Детей до года во вторник, а после года в четверг (только 1 раз в неделю и до 3 часов). Психиатра вообще сейчас не пройти, в отпуске врач и больше никого. Наведите порядок, пожалуйста. Как попасть с ребенком к неврологу, окулисту и т. д.?Олеся Малахова