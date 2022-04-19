Глава Башкирии присвоил озеру Талкас охранный статус

Озеру Талкас присвоен охранный статус. Соответствующий указ с подписью главы Башкирии был опубликован на сайте правовой информации. Так, на территории озера отныне запрещены поиск и добыча полезных ископаемых, проведение буровых, взрывных и горных работ, осушение и гидромелиорация, прокладка линий электропередач и других коммуникаций, размещение отходов, а также все виды охоты.
Отметим, в октябре прошлого года правительство региона опубликовало постановление о создании охраняемой природной зоны республиканского значения в данном районе.
Между тем, поручение присвоить охранный статус озеру Талкас глава Башкирии озвучил еще в мае 2021 года. Тогда решение было обосновано жалобами жителей Баймакскокго района. В частности, утверждалось, что работы, которые велись на территории озера, зачастую нарушали природоохранное законодательство.
Так, против действий компании ООО «Семеновский рудник» выступали жители населенных пунктов Исяново, Тубинский, Сакмар, Темясово. Отметим, что основная деятельность компании заключается в добыче железных руд подземным способом. Известно, что недалеко от территории озера компания планировала открыть карьер.