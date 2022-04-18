Жители Башкирии показали берег озера Таштуй покрытый мертвой рыбой и мертвую выдру

И это не первый подобный случай в Башкирии даже за последний год. Прошлым летом активисты засняли озеро Графское и его берег, покрытый мертвой рыбой, в июле мертвая рыба заполонила реку Худолаз в Сибае, а в сентябре гибель рыбы фиксировали и в реке Шугуровке в Уфе. После гибели рыбы в реке Шугуровка специалисты обнаружили в воде превышение хлоридов и сульфатов. А вот мор рыбы в Худолазе связали с аномальной жарой, на Графском же озере «источников негативного воздействия на водный объект, повлекших гибель рыбы на озере выявить не удалось».