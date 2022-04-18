В Уфе на берегу Белой намерены построить эко-отель за 50 миллионов рублей

Ранее, власти одобрили проект комплекса эко-отелей «Семейные истории» в Караидельском районе. В проект планировалось 96 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что открытие отелей запланировано на 1 июня этого года. В Госкомитет по туризму предполагали, что турпоток в эко-отели составит 25 тысяч человек и создаст 25 рабочих мест.