В Башкирии в озере Таштуй с мертвой рыбой не нашли превышений ПДК вредных веществ

Напомним, речь идет о озере или же пруде Таштуй в Абзелиловском районе, где в прошлую пятницу 15 апреля местные жители увидели и засняли на видео берег водоема усыпанный не только мертвой мелкой и крупной рыбой, но и мертвой выдрой.