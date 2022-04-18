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В Башкирии глава района показал вышедшего из спячки медвежонка-сироту

18 апреля 15:08
Фото: Борис Мелкоедов/ Telegram
О том, как сложилась судьба медвежонка Тишки, которого нашил жители села Кананикольское, рассказал 18 апреля глава Зилаирского района республики Борис Мелкоедов

Оставшийся без мамы медвежонок Тишка сейчас находится в охотничьем хозяйстве «Альшей» рядом неподалёку от Уфы. Об этом рассказал в соцсетях глава администрации Зилаирского района Башкирии Борис Мелкоедов.

Как сообщает Мелкоедов, ещё в прошлом году медвежонок сам вышел на встречу к жителям села Кананикольское. На данный в охотничьем хозяйстве специалисты наблюдают за ним, а также постепенно подготавливают его к самостоятельной жизни.

Отмечается, что медвежонок растёт и чувствует себя после зимовки хорошо.

Фото: Борис Мелкоедов/ Telegram

Напомним, ранее Mkset сообщал о первом вышедшем из спячки медведе в республике. Пробудившееся от зимнего сна животное заметили туристы в национальном парке «Башкирия».

Также обнаруженная ранее на трассе в Гафурийском районе косуля обрела новый дом на страусиной ферме. Примечательно, что на момент, когда животное нашли местные жители, его ноги были переломаны.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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