В Башкирии глава района показал вышедшего из спячки медвежонка-сироту

Оставшийся без мамы медвежонок Тишка сейчас находится в охотничьем хозяйстве «Альшей» рядом неподалёку от Уфы. Об этом рассказал в соцсетях глава администрации Зилаирского района Башкирии Борис Мелкоедов.
Как сообщает Мелкоедов, ещё в прошлом году медвежонок сам вышел на встречу к жителям села Кананикольское. На данный в охотничьем хозяйстве специалисты наблюдают за ним, а также постепенно подготавливают его к самостоятельной жизни.
Отмечается, что медвежонок растёт и чувствует себя после зимовки хорошо.
Напомним, ранее Mkset сообщал о первом вышедшем из спячки медведе в республике. Пробудившееся от зимнего сна животное заметили туристы в национальном парке «Башкирия».
Также обнаруженная ранее на трассе в Гафурийском районе косуля обрела новый дом на страусиной ферме. Примечательно, что на момент, когда животное нашли местные жители, его ноги были переломаны.