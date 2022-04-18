СК возбудил новое уголовное дело на убийцу спасателя в Одинцове

Отмечается, что 17 апреля пенсионер из подмосковного Одинцова решил воспрепятствовать работе промышленного альпиниста, переместив часть его альпинистского снаряжения к себе в квартиру. В связи с этим альпинисту пришлось спуститься к нему на балкон.