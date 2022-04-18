Родители детей-диабетиков в Башкирии атаковали соцсети Хабирова из-за отписок властей

Напомним, в минувшую пятницу стало известно о возбуждении прокуратурой уголовного дела по причине того, что в 2019 году работники минздрава Башкирии закупили более 3,7 тысячи упаковок препарата «Трипторелин» для онкологических больных на сумму 51 миллион рублей. Однако просчитались и приобрели куда большее количество препарата, чем требовалось. В результате более полутора тысяч пачек дорогостоящего препарата, стоимость которых перевалила за 10 миллионов рублей просто напросто пропали, их нельзя применять по прямому назначению, так как срок годности важного и дорогого лекарства истек.