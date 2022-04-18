Построить дом или купить готовый — что выгоднее в Башкирии?

Решаете построить дома в Башкирии с нуля или купить недвижимость в г.Уфа, Иглино, Нагаево? В агентстве недвижимости БЕРИКЛЮЧ разобрались, что выгоднее.
Прежде чем ответить на вопрос о том, строить или покупать, четко сформулируйте свои пожелания к частной постройке. Имеет значение не только стоимость дома, которая может колебаться в пределах 300-1000 долларов (на текущий момент 30 000-100 000 рублей) за «квадрат». Учитывайте и такие факторы как локация, строительные материалы, технологии, способ приобретения и другие. Решите, какой метраж нужен вашей семье. Например, какое количество комнат необходимо для комфортного проживания всех ее членов, какие дополнительные пространства и инфраструктура потребуются (мансарда, подвал, терраса, бассейн, кладовая и т. д.). Большую роль играет не только количество и предназначение помещений, но и планировка, архитектура здания.
Для принятия решения о покупке дома или его постройке с нуля, ответьте на следующие вопросы:
1.Когда планируете переехать? Одним семьям сроки не важны, они не стеснены в финансах и во времени. Другие считают буквально каждую неделю, например, до рождения ребенка или окончания срока аренды квартиры. Ситуации бывают разные, и они имеют значение при принятии решения. 2. Планируете вкладывать деньги постепенно или готовы внести всю сумму сразу? Для одних не проблема сразу оплатить полную стоимость объекта недвижимости, другим удобнее отдавать деньги частями. От этого также зависит необходимость оформления банковского займа. 3. Проявляете интерес к строительству? Даже если человек планирует нанять бригаду, которая выполнит все виды работ на объекте, ему придется вникать во многие процессы, принимать решения. Когда даже мысль об этом вызывает отторжение, то не стоит ввязываться в стройку. 4. Хотите контролировать темп и ход работ? Хозяин будущего жилища должен принимать решения о выборе строительных материалов, контролировать качество проделанных работ, что умеют далеко не все. Ответы на эти простые вопросы помогут принять решение в пользу одного из двух вариантов — строительство дома или покупка готового коттеджа.
Оказавшись перед выбором — строить или приобретать готовое, большинство людей принимает решение о возведении нового объекта. Это простой выход, но не с точки зрения исполнения, а с позиции поиска подходящего варианта. На рынке не так много хороших предложений готовых домов и коттеджей, которые подойдут под конкретные запросы покупателя, его финансовые возможности. В то время как строительство нового дома позволяет самому принимать решения о применяемых технологиях и материалах. Человек сам выбирает участок земли, строительную бригаду, дизайн-проект.
Это один из основных вопросов для тех, кто собирается построить свой дом. Особенности участка, рельеф, площадь и другие характеристики определят, каким будет проект будущей постройки. На рынке есть готовые типовые предложения, также можно заказать персональный макет. После этого начинается стройка. Есть люди, которые реализуют проект самостоятельно: сами находят бригаду, покупают материалы, следят за тем, как идут работы. Альтернативный вариант — привлечь компанию-подрядчика.
— Это возможность построить жилье, где будет удобно всем членам семьи, который будет учитывать интересы и персональные запросы конкретных людей. — Владелец сам выбирает материалы, а значит не станет на них экономить. Впоследствии это позволит избежать риска частых ремонтов или переделок. — Хозяин решает участвовать ему в стройке или передать работы на аутсорсинг, чтобы все процессы контролировала привлеченная подрядная организация. — Деньги вкладываются по мере реализации проекта, темпов строительства. Нет необходимости вносить всю сумму единовременно.
Длительный срок реализации проекта, из-за которого придется повременить с переездом. Например, каменный дом только проектировать придется 3-6 месяцев. Самые короткие сроки строительства у каркасных коттеджей: 2-5 месяцев.
Сколько стоит «квадрат»?
Средняя стоимость строительства каменного коттеджа — 600-650 долларов (60-65 тыс. руб.) за квадратный метр. Более дешевые каркасные постройки — $300-400 (30-40 тыс. руб.). Если взять некоторые работы на себя, можно сэкономить примерно четверти стоимости. При передаче проекта на аутсорсинг, наоборот, планируйте удорожание на 10-20%.
Подходящий вариант для тех, кто планирует переехать в свой дом, но не хочет ввязываться в стройку, — приобрести строящийся объект у застройщика или дом «под заказ». К выбору компании стоит подойти тщательно, на этом рынке встречаются недобросовестные исполнители. Застройка коттеджных поселков обычно ведется «с нуля». На начальном этапе покупатель может выбрать один из разработанных макетов, но возможно и строительство по персональному архитектурному плану. В таких поселках часто предлагаются дома средней площади — до 200 «квадратов». Плюс предоставляется возможность оформить покупку в кредит через банк-партнер. Предлагаются также варианты поэтапного финансирования проекта, но в этом случае велик риск затягивания стройки. К покупке доступны и готовые здания внутри поселка. Стоимость квадратного метра обычно колеблется в пределах $800-1000 (80 -100 тыс.).
Готовую недвижимость можно приобрести у частного лица (вторичное жилье) или у компании-застройщика, например, в коттеджном поселке (первичное жилье). Первый вариант ничуть не хуже второго, а в чем-то даже лучше. Если постройка некачественная, например, в доме слабая изоляция или проблемы с фундаментом, это проявится при эксплуатации предыдущими жильцами. Кроме того, будет сразу ясно, в какую сумму обходятся коммунальные услуги. Если дому несколько десятков лет, тщательно его осмотрите, поинтересуйтесь, по каким технологиям его строили. Возможно, они уже устарели и вам, как новому жильцу, придется вложиться в ремонтные или восстановительные работы. С первичным жильем также нужно быть предельно внимательным. Тщательно обследуйте постройку, потому что коттеджи для продажи не всегда выполнены из качественных материалов, низкопробной может быть и отделка.
Короткие сроки переезда в новое жилье. Долго не потребуется делать ремонт.
Это компромиссное решение, которое не удовлетворит все запросы покупателя. Покупку придется оплачивать на 100% в короткий срок. Приобретение дороже строительства примерно на четверть.
Приобретая дом такого типа, можно быть уверенным, что это новый объект. Таунхаусы стали строить в России сравнительно недавно. Это частная постройка эконом-варианта на несколько семей с небольшой придомовой территорией (не более пяти соток) и встроенными гаражами (одно место на каждую семью). Такие объекты строят в основном на окраинных территориях или в пригородах. Стоимость «квадрата» в таунхаусах колеблется в пределах $400-500 (40-50 тыс. руб.).
Промежуточный вариант для тех, кто мечется между покупкой дома и его возведением, — приобретение недостроя. На рынке довольно много подобных предложений. Чаще всего стройка останавливается на этапе коробки. Но бывают и дома, которые полностью готовы, но не имеют никакой отделки. Последний вариант вполне приемлем. Есть возможность обустроить коттедж на свое усмотрение. С коробками ситуация сложнее. Зачастую ее проще и дешевле снести, чем достроить с учетом строительных норм и правил. Прежде чем решаться на такую сделку, посоветуйтесь с экспертом.
Речь идет про жилье, которое было возведено больше четверти века назад. Такие дома принято называть старыми. У них актуальная на тот момент, и неактуальная сейчас планировка, инженерные решения предыдущего поколения. Метраж комнат в таких домах, как правило, небольшой, как и размер окон. Это, пожалуй, самый дешевый вариант — купить старый дом и восстановить его. Но на это потребуется немало времени, ведь речь идет про утепление, замену отдельных коммуникаций, внутренний ремонт и другие виды работ. Попадаются старые дома, в которых обновили внутреннее наполнение: установили современные пластиковые окна, заменили коммуникации, обновили систему отопления. В этом случае будет достаточно выполнить косметический ремонт. Правда, стоимость таких объектов выше. Преимущества покупки старого дома Если здание каменное, оно прослужит долгий срок и при этом будет существенно дешевле нового дома. Недостатки покупки старого дома Придется проводить ремонтно-строительные работы, масштаб определяется в каждом случае индивидуально. Переезд может затянуться, все зависит от объема предстоящих работ. Оплачивать приобретение придется сразу на 100%.
Сопоставив все варианты, предлагаем самостоятельно принять решение о том, строить или покупать свой дом. Для этого воспользуйтесь «подсказками» таблиц ниже.