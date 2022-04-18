Музыканта из Уфы Андрея Губина выживают из собственной квартиры

Как сообщил музыкант в программе «Хватит слухов», на данный момент он живет один, но каждый день происходит «какая-то мерность», в частности, соседи поют «страшными голосами», что в свою очередь ухудшает состояние здоровья Андрея Губина. Потому мужчина готов съехать из собственных апартаментов даже в скромную однокомнатную квартиру.