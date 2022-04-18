Музыканта из Уфы Андрея Губина выживают из собственной квартиры

Известного в 90-е музыканта Андрея Губина выживают из собственной квартиры шумные соседи. Отметим, что музыкант страдает от тяжелого заболевания — левосторонняя прозопалгия — пациент с таким диагнозом постоянно ощущает боль во всем теле.
Как сообщил музыкант в программе «Хватит слухов», на данный момент он живет один, но каждый день происходит «какая-то мерность», в частности, соседи поют «страшными голосами», что в свою очередь ухудшает состояние здоровья Андрея Губина. Потому мужчина готов съехать из собственных апартаментов даже в скромную однокомнатную квартиру.
Напомни, что данный диагноз 47-летнему Андрею Губину поставили ещё в 2000-х годах. Так, мужчина признаётся, что каждое утро просыпается с болью. Медики не могут облегчить течение болезни.