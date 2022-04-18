Хабиров объявил масштабные перестановки и назначения: кто есть кто во власти Башкирии

Незадолго до оперативки стало известно о том, что пост мэра Сибая покинул Рустем Афзалов, а уже на самой оперативке стало известно о том, что теперь экс-мэр Сибая возглавит новое министерство предпринимательства и туризма Башкирии. Место Афзалова в качестве исполняющего обязанности мэра города Сибай займет Гузель Ишемгулова, которая раньше была заместителем Рустема Афзалова по социальным вопросам.