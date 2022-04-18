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Экс-мэр Сибая Афзалов назначен министром нового ведомства в Башкирии

18 апреля 08:13
Заявление о назначении было сделано на еженедельной оперативке главы Башкирии 18 апреля. За несколько часов до совещания Хабиров прилетел за Афзаловым на вертолете.

Теперь уже экс-мэр Сибая Рустем Афзалов назначен министром нового ведомства, министерства предпринимательства и туризма Башкирии, об этом заявил глава республики на совещании с подчиненными. Несколькими часами ранее стало известно, что Афзалов уходит на повышение в правительство региона. Исполнять его обязанности остается заместитель Гузель Ишемгулова.

В феврале Рустем Афзалов раскритиковал граждан за очередную протестную акцию. При этом организатора он назвал «козлом» и «экскрементом» (при этом, мэр, вероятно, оговорился и имел в виду «экстремиста»).

Жители города потребовали от Афзалова извинений. На встрече с горожанами он сделал это в своеобразной форме. Позже за сибайского мэра извинился глава республики Радий Хабиров, указавший на то, что Афзалов совершил «очень серьезную ошибку», а его извинения были «невнятными». Несмотря ни на что в апреле 2019 года мэр Сибая получил из рук главы региона орден Салавата Юлаева за работу в сложных условиях во время ликвидации очагов тления в рудном карьере.

В марте 2022 года, поздравляя на оперативном совещании в правительстве мэра Сибая, Радий Хабиров посоветовал ему учить русский язык.

#Новости#Валерия Панаева#Политика
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