Долларовый миллиардер из Уфы Евгений Швидлер попросил не называть его россиянином

По сообщению американского издания Forbes, уроженец Уфы, а ныне гражданин США Евгений Швидлер, оказался в числе предпринимателей, которые обращались в редакцию журнала с просьбой о том, чтобы их не называли гражданами РФ. Как уже было сказано выше представитель олигарха сообщил, что Швидлер не гражданин России и не был им никогда. Гражданство же США Швидлер получил в 1994 году. В 2010 же году он стал подданным Великобритании.