Бизнесмен Куйбида может разделить и продать Петропавловскую судоверфь на Камчатке

Анастасия Обедина подчеркнула, что партнеры сумели выиграть торги и приступили к поиску инвесторов. Они вышли на Николая Куйбиду и решили разделить бизнес на три части: каждому партнеру полагалось по 33 процента. При этом Руденко выступал бы в схеме как идейный лидер и вдохновитель, а Куйбида и Обедин — как основные инвесторы. Обедина отметила, что средства на развитие Петропавловской судоверфи выделялись участниками в равных долях. Однако в средствах массовой информации единственным учредителем и акционером «Комкона» называли Николая Куйбиду. По ее словам, добиться этого Куйбида смог, оставив за бортом остальных партнеров.