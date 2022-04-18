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АСИ будет продвигать лучшие проекты по развитию технологий и социальной сферы

18 апреля 08:34
Фото: pixabay.com
Агентство стратегических инициатив (АСИ) анонсировало очередной отбор проектов по развитию технологий и социальной сферы. Заявки на участие в отборе принимаются до 30 июня текущего года.

Авторам самых перспективных проектов, отобранных АСИ, предоставляется целый ряд преимуществ. Им полагается помощь в преодолении административных барьеров, поддержка при обращении в госкорпорации, органы власти федерального и регионального уровня, содействие в отборе партнеров и инвесторов. Также они смогут принять участие в акселераторах экосистемы АСИ и партнеров.

Выбор лучших проектов будет проходить по четырем направлениям. “Качество жизни” – предложения, направленные на развитие партнерства государства, предпринимателей и некоммерческих организаций для решения социальных задач, формирования условий для повышения уровня качества и продолжительности жизни россиян. “Технологии” – проекты, которые благодаря использованию самых современных технологий стимулируют развитие приоритетных направлений экономики, позволяют развивать отрасли промышленности, энергетики, IT и телекоммуникаций, логистики, транспорта.

“Актуальные навыки” – проекты, в рамках которых ведется работа по подготовке кадров различного профиля, создаются новые, более актуальные формы занятости и самореализации трудоспособного населения. “Предпринимательство” – решения и инициативы, служащие для внедрения новых возможностей и повышения уровня кооперации представителей малого и среднего бизнеса.

Подать заявку для участия в конкурсном отборе можно по ссылке: https://asi.ru/leaders/lead-projects/

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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