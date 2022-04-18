АСИ будет продвигать лучшие проекты по развитию технологий и социальной сферы

Авторам самых перспективных проектов, отобранных АСИ, предоставляется целый ряд преимуществ. Им полагается помощь в преодолении административных барьеров, поддержка при обращении в госкорпорации, органы власти федерального и регионального уровня, содействие в отборе партнеров и инвесторов. Также они смогут принять участие в акселераторах экосистемы АСИ и партнеров.