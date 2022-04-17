Вопрос издалека: как заказывают лекарства в иностранных аптеках?

Кто-то не доверяет отечественным лекарствам и российским же дженерикам, кому-то импортные лекарства рекомендовали врачи, а у иных пациентов жизнь зависит от препаратов, которые в России не производятся. Добавим, что около половины фармацевтического рынка России приходится на импортные препараты.
Сейчас импорт осложняется как санкциями, так и возникшими логистическими проблемами. Это привело, например, к дефициту лекарств для людей с болезнью Паркинсона. Цены на них регулируются государством, и в нынешних условиях производители и поставщики решили, что поставки являются «экономически нецелесообразными». Поскольку российские аналоги подходят далеко не всем — побочные явления еще никто не отменял — многие вынуждены искать лекарства за рубежом.
Эксперты уточняют, что в настоящее время покупка медикаментов в иностранных аптеках не преследуется по закону, к тому же оплатить покупку можно виртуальной картой или криптовалютой. Тем не менее стоит тщательно проверить, можно ли ввозить приобретаемые препараты на территорию России. В частности, речь идет о препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества и содержащие психотропные и наркотические вещества. На такие лекарства необходим документ, подтверждающий назначение пациенту таких препаратов — например, рецепт врача, иначе это может обеспечить уголовное дело.
Что касается таможни, то препараты, зарегистрированные в России, можно везти в страну без опасений (если они не содержат запрещенных веществ), но в количестве, пригодном только для личного пользования.
Важно удостовериться в том, что аптека, в которой вы заказываете препарат, надежная. Фактически ведь никто не несет ответственность за то, будет ли этот препарат реально предоставлен, что он сертифицирован так, как это требует законодательство России. Поэтому важно проверить легальность аптеки, в противном случае вы можете приобрести плацебо по цене настоящего лекарства.