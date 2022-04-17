В Уфе спасатели вызволили из лифта четырех человек

Как сообщают в организации, четверо молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет оказались заблокированы в лифте одного из подъездов дома. Молодые люди попытались выбраться самостоятельно, но им это не удалось. Более того, по одной из версий в результате попытки открыть двери лифта, мужчины деформировали их, из-за чего лифтеры и не смогли им помочь.