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В Уфе спасатели вызволили из лифта четырех человек

17 апреля 11:07
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О том, как из лифта жилого дома удалось вызволить четырёх молодых людей, один из которых был без сознания, рассказали 17 апреля в Управлении гражданской защиты Уфы

В Уфе вечером 16 апреля из лифта дома оп адресу Карла Маркса № 65/1 спасастели вызволили четврёх молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба УГЗ.

Как сообщают в организации, четверо молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет оказались заблокированы в лифте одного из подъездов дома. Молодые люди попытались выбраться самостоятельно, но им это не удалось. Более того, по одной из версий в результате попытки открыть двери лифта, мужчины деформировали их, из-за чего лифтеры и не смогли им помочь.

На помощь им пришли сотрудники ПСО Управления гражданской защиты г. Уфы. При помощи гидравлического инструмента удалось открыть двери лифта и вызволить «заложников».

Отмечается, что один из молодых людей к моменту вскрытия кабины потерял сознание. Мужчину передали медработникам.

Напомним, ранее сообщалось, что на замену лифтов в республике власти выделят почти 2,5 миллиарда рублей. Речь идёт о том, чтобы заменить 702 лифта в пяти городах и четырёх районов Башкирии.

Также ранее сообщалось, что житель города Владивосток застрял в лифте на 17 часов. Отмечается, что управляющая компания в данном отношении никаких мер не предприняла.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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