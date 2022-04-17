В Уфе скончалась известная башкирская певица

Сегодня в Уфе не стало заслуженной артистки республики Гузель Ульмаскуловой. Об этом сообщили сегодня в Башкирской государственной филармонии.
Женщина скончалась от болезни на 58-м году жизни. Как отмечают в филармонии, где Ульмаскулова была солисткой-вокалисткой, певица была обладательницей «лирического сопрано красивого тембра и полного диапазона».
Гузель Ульмаскулова выступала не только на башкирской сцене, но также в рамках гастролей посетила такие города, как Москва, Волгоград, Оренбург, Йошкар-Ола и другие. Также артистка выступала в Германии, Турции и Словакии.
Как сообщается в филармонии, траурная церемония состоится 18 апреля в 11.00 в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова.
Напомним, ранее Mkset сообщал, что в результате аварии погиб народный артист республики Фаим Ахмедьянов вместе с супругой. Семейная пара направлялась на похороны родственника.
Также ранее стало известно, что на ремонт здания филармонии в Уфе выделят свыше 20 миллионов рублей. Примечательно, что само здание получило статус памятника архитектуры ещё в конце прошлого века.